Бритни Спирс снова проиграла в суде

Спустя неделю после громкого выступления Бритни Спирс в суде, в котором она просила освободить ее из-под опеки отца, и в минувшую среду Калифорнийский суд вынес решение. Западным СМИ стали доступны документы, согласно которым судья не удовлетворил просьбу Бритни Спирс.

Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен, – приводит текст документа издание Variety.

По мнению суда, Бритни Спирс все еще готова к самостоятельности и не способна “эффективно справляться со своими финансовыми ресурсами и противостоять неуместному влиянию”. Впрочем, это решение не является окончательным и бесповоротным, и у Бритни и ее адвокатов все еще есть право снова обращаться в суд с новыми ходатайствами.

Напомним, 23 июня в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось долгожданное слушание, на котором впервые за долгое время певица Бритни Спирс лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. 39-летняя поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством.

Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Сразу после того, как заявление Бритни распространилось в сети, в ее поддержку выступили миллионы поклонников по всему миру, а также друзья и коллеги. Одним из первых это сделали ее нынешний бойфренд Сэм Асгари и бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк. Свои слова поддержки и сочувствия, а также призывы освободить Бритни из-под контроля отца оставили в социальных сетях и другие знаменитости: например, Белла Хадид, Хлое Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Вера Вонг, Кейли Куоко, Мэрайя Кери, Холзи, Джамила Джамиль.