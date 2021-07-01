Хоть на стенку лезь: 5 способов облегчить зубную боль в домашних условиях



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Из-за чего зуб «ноет» и «распирает»?

Зубная боль возникает из-за повреждения нерва, проходящего в зубе или окружающей его ткани и часто сигналит о том, что патологический процесс зашел достаточно далеко, и возникли осложнения. Чаще всего боль настигает неожиданно, усиливается от тепла и надавливания на что-нибудь твердое.

В большинстве случаев причины болевых ощущений может диагностировать только врач, но иногда они довольно очевидны:

Травма зуба, в том числе из-за ночного скрежета. Острую боль также может вызвать внезапный перелом зуба или его корня;

Прорезание зубов мудрости, у которых недостаточно места в десне для нормального прохождения;

В большинстве случаев мучительную боль вызывает кариес с проникновением инфекции в полость зуба. В этом случае человек может ощущать боль, но только при непосредственном действии раздражителя, например, от холодной или горячей воды;

Неправильно запломбированный зуб;

Пульпит — воспаление мякоти зуба, где находится зуб. Пульпитная боль возникает самопроизвольно и не только под воздействием раздражителей, может отдавать в ухо или в висок. Долго терпеть такую боль практически невозможно;

Пародонтит — воспаление тканей, расположенных вокруг верхушки зуба. Заболевание проявляется постоянной и резкой болью, локализованной в области одного зуба. Боль нередко пульсирующая, усиливающаяся от прикосновения к зубу. При этом десна может опухнуть, а зуб расшататься.

Как дожить до приема у стоматолога?

Примите обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол. Казалось бы, это самая очевидная рекомендация, но есть важные нюансы. Даже если боль невыносимая, ни в коем случае не злоупотребляйте лекарствами. Суточная доза парацетамола не должна превышать 4000 мг (4 гр) в сутки. В случае передозировки — а для этого достаточно выпить на одну-две таблетки больше, — лекарство может вызвать тяжелую печеночную недостаточность, вплоть до полного отказа печени и летального исхода.

Ни в коем случае не пытайтесь класть таблетку прямо на десны, это может вызвать ожог десен и усугубить ваши страдания. Врачи также советуют соблюдать осторожность при использовании местных анестетиков, особенно с содержанием бензокаина — в редких случаях он может вызвать метгемоглобинемию, опасное состояние, которое снижает уровень кислорода в крови.

Приложите холодный компресс к щеке. Это способ особенно эффективен при травме зуба. Лучше всего использовать пакет с замороженным горошком или овощами, который будет дольше сохранять холод, чем полотенце, смоченное в холодной воде.

Прополоскайте рот теплой водой с солью. Это простой способ провести быструю дезинфекцию полости рта и удалить частицы пищи, которые могут застрять между зубами. Кроме того, небольшое количество соли уменьшает воспаление. Для приготовления раствора смешайте 1/2 чайной чайной ложки соли со стаканом теплой воды.

Также поможет полоскание раствором с перекисью водорода. Известно, что перекись водорода может уменьшить болевые ощущения, снять воспаление и уменьшить кровоточивость десен. Чтобы приготовить раствор, необходимо смешать трехпроцентную жидкость перекиси с теплой водой 50 на 50. Обязательно выплевывайте его после полоскания, не глотайте.

Пожуйте зубчик чеснока или гвоздику. Эти способы уменьшения боли рекомендуют, например, авторы сайта Healthline, но как и у всех «народных» средств доказательной эффективности они не имеют. Чеснок и распространенная пряность — это природные анестетики, которые благодаря бактерицидным свойствам веками использовались для уменьшения зубной боли. Однако некоторые стоматологи очень не рекомендуют жевать чеснок при пульпите и тем более обмазывать чесночной кашицей больной зуб или десну — это может усилить раздражение.

ВАЖНО!

Даже если боль сама по себе уменьшилась или прекратилась, это вовсе не значит, что болезнь прошла и можно расслабиться. Это может означать, что процесс перешел из острой стадии в хроническую. Нервы отмирают, а болезнетворный процесс продолжается, что чревато развитием таких серьезных осложнений, как абсцесс, флегмона и остеомиелит. Ни в коем случае не откладывайте визит к стоматологу.