 

ГСЧС предупредила об “опасных метеорологических явлениях” в Украине. Из-за непогоды опаздывают поезда

01.07.2021, 10:10, Новости дня
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“1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что такой прогноз, в частности, касается Киева и Киевской области.

Утром 1 июля “Укрзалізниця” уведомила в Telegram о задержке поездов “в связи со сложными погодными условиями”.

По данным компании, задержки составляют от 74 минут (поезд Ужгород – Харьков) до 3,5 часов (рейсы из Ужгорода в Херсон и Киев).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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