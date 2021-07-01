ГСЧС предупредила об “опасных метеорологических явлениях” в Украине. Из-за непогоды опаздывают поезда

“1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что такой прогноз, в частности, касается Киева и Киевской области.

Утром 1 июля “Укрзалізниця” уведомила в Telegram о задержке поездов “в связи со сложными погодными условиями”.

По данным компании, задержки составляют от 74 минут (поезд Ужгород – Харьков) до 3,5 часов (рейсы из Ужгорода в Херсон и Киев).

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