 

Анастасия Решетова объяснила отказ выходить замуж за бедного

01.07.2021, 10:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модель Анастасия Решетова объяснила, почему не выйдет замуж за бедного. Своим мнением относительно данного вопроса экс-избранница рэпер Тимати поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Вчера Анастасия Решетова решила ответить на вопросы подписчиков. Один из них спросил у модели, смогла бы она выйти замуж за бедного мужчина. Ведущая честно ответила, что не связала бы себя узами брака с таким избранником. Бывшая невеста Тимати не понимает, почему она должна содержать вторую половину. По ее словам, это на 90% является гарантией недолговечного брака.

После расставания с Тимуром Юнусовым у Решетовой уже появился новый молодой человек. Модель заявила, что не собирается назвать его имя. В контексте высказываний ведущий о потенциально бедном мужчине, пользователи сделали выводы, что избранник знаменитости зарабатывает значительно больше нее.

В ходе общения с фолловерами Решетова заявила, что владеет пятью языками любви. Она имеет в виду поощрения, время, подарки, помощь, прикосновения.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.11 / Китайские эксперты возмущены решением сменить систему защиты на «Арматах»

02.12 / Мнение: Флойд, ты можешь дышать?

11.06 / ВЦИОМ: 73% граждан знают о Дне России

29.07 / Число зараженных коронавирусом в России превысило 828 тысяч

13.06 / Мнение: Светская хроника

28.03 / Мнение: О системе социального рейтинга

17.12 / Путин увидел в возвращении Максима Шугалея перспективность сотрудничества с арабским миром

25.06 / Ученые с помощью генной терапии избавили мышей от аналога болезни Паркинсона

07.07 / Мнение: Звезда Голливуда Элайджа Вуд за 225 долларов поддержал белорусскую оппозицию

04.12 / Мнение: Франция не признает Карабах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика