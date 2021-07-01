Анастасия Решетова объяснила отказ выходить замуж за бедного

Модель Анастасия Решетова объяснила, почему не выйдет замуж за бедного. Своим мнением относительно данного вопроса экс-избранница рэпер Тимати поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Вчера Анастасия Решетова решила ответить на вопросы подписчиков. Один из них спросил у модели, смогла бы она выйти замуж за бедного мужчина. Ведущая честно ответила, что не связала бы себя узами брака с таким избранником. Бывшая невеста Тимати не понимает, почему она должна содержать вторую половину. По ее словам, это на 90% является гарантией недолговечного брака.

После расставания с Тимуром Юнусовым у Решетовой уже появился новый молодой человек. Модель заявила, что не собирается назвать его имя. В контексте высказываний ведущий о потенциально бедном мужчине, пользователи сделали выводы, что избранник знаменитости зарабатывает значительно больше нее.

В ходе общения с фолловерами Решетова заявила, что владеет пятью языками любви. Она имеет в виду поощрения, время, подарки, помощь, прикосновения.

Источник: www.instagram.com