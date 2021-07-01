Орбан – чтобы сохранить сплочённость ЕС, либералы должны уважать права других

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал ответ на заявление своего коллеги из Нидерландов Марка Рютте, предположившего, что Венгрии не место в ЕС, если она не хочет принимать общие для Европы ценности. Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine, Орбан на это подчеркнул, что для сохранения сплочённости ЕС необходимо, чтобы либералы уважали права тех, кто придерживается нелиберальных взглядов. Сама Венгрия выходить из Евросоюза не собирается.



Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий национально-консервативную партию страны, дал ответ либеральному главе правительства Нидерландов Марку Рютте, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

На саммите ЕС на прошлой неделе Рютте сделал эмоциональный, но хорошо просчитанный выпад в адрес Венгрии, сказав о вероятности близкого выхода страны из Евросоюза, если он не хочет принимать общие для ЕС ценности. Поводом для такого высказывания стал венгерский закон против рассмотрения тем гомосексуализма и смены пола в текстах, изображениях, фильмах и рекламе для несовершеннолетних.

Ответ Орбана был таким: «Нет единства ценностей, а потому нет и политического единства». С его точки зрения, в этих спорах речь идёт о сексуальном воспитании детей. Либералы придерживаются мнения, что детей необходимо просвещать специальными публикациями о гетеросексуальности, гомосексуальности, об отказе от биологического пола и операциях по смене пола, и государственные институты должны играть в этом не последнюю роль. «Нелиберальные демократы», напротив, считают, что сексуальное воспитание — это право родителей, и без их соглашения ни государство, ни политические партии или НПО или активисты вмешиваться не должны.

Орбан принадлежит к числу последних и старается завоевать среди этой группы единомышленников для того, чтобы взять на себя ведущую роль в Европе. При этом венгерский премьер считает, что прав с юридической точки зрения. В нынешнем споре всё идёт так же, как было до этого в связи с вопросами миграции: «Миграция — это не право человека, а способ сексуального воспитания детей — тоже не право ребёнка. Такого права человека не существует. Вместо этого существует статья 14 хартии об основных правах по правам родителей, соответствующим образом обеспечить воспитание их детей».

Исходя из этого, Орбан сделал вывод, который тут же перевели на несколько языков: «Если мы хотим сохранить Европейский союз сплочённым, либералы должны уважать права нелибералов».

Согласно опросам, примерно 60% взрослого населения Венгрии разделяет позицию правительства страны в этом вопросе. По другим темам, таким как миграция, правительство пользуется даже большей поддержкой со стороны населения. Однако раскол в оппозицию вносит именно «радужная» тема: 40% потенциальных избирателей оппозиционного лагеря, особенно в сельской местности, считают позицию венгерского правительства по этому вопросу правильной.

Однако в спорном венгерском законе речь идёт не только о сексуальном воспитании и защите молодёжи от откровенных материалов сексуального характера в целом, отмечает Frankfurter Allgemeine. Конкретно запрещается изображение гомосексуальности. В фильмах могут появляться парочки, но не гомосексуальные, даже если сцены секса отсутствуют. Несмотря на все заявления о толерантности, которые делал Орбан, это может стать поводом для правового процесса, пишет немецкая газета.

Идея Рютте о том, что Венгрия может покинуть ЕС, а также последовавшие моральные осуждения в адрес Будапешта (например, Урсула фон дер Ляйен говорила о «позоре»), перенесли все споры на политическую арену. Однако даже в критикующих Орбана СМИ Венгрии речи о дебатах по поводу выхода из ЕС так и не возникло: одобрение членства в ЕС в Венгрии держится на стабильно высоком уровне, даже в сравнении с другими европейскими странами. Интерпретации, однако, бывают различными. Так, большинство венгров хочет относиться к европейскому сообществу, но не обязательно к ЕС в его нынешнем виде, подчёркивает Frankfurter Allgemeine.