ERR – генпрокурор Эстонии предлагает отменить тюремные сроки за кражи для экономии бюджета

В Эстонии обсуждают возможность отменить уголовное наказание за магазинные кражи, поскольку содержание воров в тюрьме обходится государству слишком дорого. Генпрокурор Андрес Пармас предложил декриминализировать ряд преступлений небольшой тяжести, в том числе упразднить уголовную ответственность за некоторые виды физического насилия, не сопряжённые с тяжёлыми травмами. Правовая комиссия и заинтересованные стороны продолжат обсуждать предложения генпрокурора этой осенью, пишет ERR.



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Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас предлагает декриминализировать ряд преступлений небольшой тяжести — например, систематические магазинные кражи. По его словам, и уголовное преследование, и содержание людей в тюрьме дорого обходятся государству, но после освобождения серийные магазинные воры вновь принимаются за старое.

Свои предложения Пармас ещё в мае впервые озвучил на заседании правовой комиссии Рийгикогу, сообщил в среду портал новостей ERR.ee. «Сейчас слишком много деяний квалифицируются как уголовные преступления. И поразительно большое количество людей были наказаны за такие преступления», — заявил генпрокурор.

По словам Андреса Пармаса, это свидетельствует о том, что многие люди не соблюдают установленные правила. С другой стороны, возникает вопрос, за каждое ли правонарушение должно последовать уголовное наказание.

Сам генпрокурор выделил три вида уголовных преступлений, которые в будущем можно было бы расценивать как «проступок». Первое из них — систематические кражи. «Если кто-то украдёт три бутылки пива, и украдёт их сразу, то его деяние будет расценено как проступок. Если же человек ворует по одной бутылке пива каждый день, то он уже считается преступником», — отметил Пармас.

Председатель правовой комисси Яанус Карилайд напомнил, что криминализация серийных краж была поддержана парламентом в 2008 году. Тогда предполагалось, что это поможет обуздать мелких воров, которые из-за безнаказанности чувствовали себя слишком вольготно.

По словам Пармаса, на деле этот пункт закона бесполезен. И уголовное преследование, и содержание людей в тюрьме обходятся дорого (на содержание одного заключенного уходит €2249 в месяц — прим. rus.err.ee), но после освобождения систематические воры вновь принимаются за старое.

Согласно представленному комиссии анализу полиции, воры делятся на три основные группы. К первой относятся «профессионалы», для которых кражи — это приносящая доход профессия. Вторая по величине группа — наркоманы, которые воруют всё, что можно украсть в торговых центрах. Третья группа — алкоголики, которые воруют спиртное для себя.

«Решение государства о том, что мы наказываем этих людей как преступников, означает, что мы занимаемся не проблемой, а её последствиями», — считает Андрес Пармас. По его словам, наказание не лишает алкоголика или наркомана той причины, которая приводит его к воровству. «Этих людей как членов общества по сути списали. Мы даже не пытаемся показать, что хотели бы, чтобы они вносили свой вклад в развитие общества», — критикует генеральный прокурор.

Министерство внутренних дел также поддерживает декриминализацию систематических мелких краж. По словам советника МВД Лийзы Абель, профилактика наркозависимости намного важнее наказания. Той же позиции придерживается и Андрес Пармас.

Обсуждали в правовой комиссии и минимальное значение ущерба, за причинение которого может последовать уголовное наказание. С 2015 года он составляет €200. То есть, если человек ворует велосипед за €190, он совершает проступок — но если предмет кражи стоит больше €200, то против вора возбуждается уголовное дело. На комиссии прозвучало предложение повысить этот денежный порог до €400, поскольку и зарплаты, и покупательная способность населения значительно выросли.

Но по словам Пармаса, даже если у человека украдут велосипед за €500, для полиции расследование такого дела не будет приоритетным. «Сегодня надо признать, что мы лжём людям, когда обещаем им, что в случае кражи мы сразу большими силами начнем искать этот велосипед. Мы не будем этого делать, потому что у нас просто нет возможности это сделать», — признал Пармас.

Генпрокурор добавил, что цель декриминализации некоторых преступлений заключается не только в экономии денег и других ресурсов. Он напомнил, что даже назначенное за незначительное деяние уголовное наказание может на долгие годы повлиять на жизнь человека.

В правой комиссии Пармас указал ещё на один пункт, который, по его мнению, можно было бы исключить из Пенитенциарного кодекса. Речь идет о систематическом управлении транспортным средством лицом, не имеющем водительских прав.

По его словам, практика показывает, что за рулём без прав оказываются не те, кто не умеет водить, а лица с непогашенными наказаниями, не имеющие возможности вернуть свои водительские права обратно. «Но людям ведь нужно ездить. Так что в некотором смысле само государство создало очень глупую ситуацию, когда, с точки зрения правонарушителя, ему не остаётся ничего другого, кроме как продолжать совершать нарушения», — заявил Пармас.

Третье предложение Андреса Пармаса — упразднить уголовную ответственность за некоторые виды физического насилия. По его словам, насилие со стороны близкого партнера по-прежнему следует расценивать как уголовное преступление, но за каждый толчок или оплеуху возбуждать уголовное дело всё же не стоит. В то же время Пармас признал, что в случае физического насилия очень трудно провести грань между проступком и преступлением.

Правовая комиссия и заинтересованные стороны продолжат обсуждать предложения генпрокурора этой осенью.

Дата публикации 30 июня 2021 года.