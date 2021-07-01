 

Володин рассказал россиянам о новых законах

01.07.2021, 10:00, Разное
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин через свой телеграмм-канал рассказал россиянам, какие законы вступят в силу во втором месяце лета. Он также опубликовал информационные карточки, облегающие знакомство с июльскими нововведениями.

“Какие законы вступают в силу в июле? Выплаты для будущих мам и одиноких родителей, информирование граждан о положенных льготах, запрет второго гражданства для госслужащих и закон, который сделает дистанционное трудоустройство легче”, – написал Володин.

Итак, с 1 июля начнет действовать новый закон о детских пособиях. С данной инициативой во время ежегодного Послания выступил президент РФ Владимир Путин. Женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, начнут получать ежемесячные пособия. Для одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, также предусмотрены регулярные выплаты.

С нового месяца граждан начнут информировать о положенных льготах. Они смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру. Кроме того, социальная реклама в Интернете с 1 июля увеличится до 5 % площадей или времени.

Станет больше точек, где можно расплатиться картой “Мир”. Ее будут обязаны принимать все продавцы, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей.

В июле начнет действовать запрет на второе гражданство госслужащих. Государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, сотрудникам силовых структур, послов и полномочных представителей, а также главам Центробанка и Счетной палаты и их заместителям, аудиторам Счетной палаты, губернаторам и региональным депутатам запретят иметь гражданство другой страны или постоянный ВНЖ.

Водятся новые требования к МФО. Так, минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей. Если ранее их уставной капитал мог быть 10 тыс. рублей, то к 2024 году планируется повысить сумму минимальных средств до 5 млн.

Наконец, с 1 июля будет создана единая цифровая платформа в сфере трудовых отношений. Она поможет гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе сотрудников. Примечательно, что дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.



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