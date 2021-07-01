 

Бахрейн выразил надежду на создание центра по производству «Спутника V»

01.07.2021, 9:38, Новости дня
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Бахрейн рассчитывает на создание «хаба» по производству и распространению российской вакцины «Спутник V» для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил официальный представитель правительства Бахрейна в преддверии визита главы МИД этой страны в Россию.

«Бахрейн и РФ сотрудничают во многих областях, включая здравоохранение, и перед лицом глобальной пандемии эти две страны тесно сотрудничали в развертывании вакцинации с самого начала. В рамках соглашения, достигнутого в июне, Бахрейн надеется на создание «хаба» (центра) по производству и распространению «Спутник V» в регионах Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки», – отметил представитель правительства королевства, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 2 июля проведет переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни, стороны обсудят ситуацию в Сирии, арабо-израильский конфликт и положение дел в Персидском заливе.

«Спутник V» показал высокую эффективность в Бахрейне. На этом фоне делегация Бахрейна объявила на Международном петербургском экономическом форуме в июне, что собирается создать в стране центр по производству российской вакцины для ее распространения на Ближнем Востоке.



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