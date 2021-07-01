 

Россия пообещала помочь Таджикистану в случае нарастания террористической угрозы

01.07.2021, 9:38, Новости дня
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Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Заявление он сделал перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

«Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим», – цитирует РИА «Новости» Шаманов, входящего в российскую делегацию.

По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. «Я думаю, эта тема больше в плоскости оценочной может затрагиваться. На сегодняшний день – мы вчера и сегодня беседовали с коллегами – такого острого беспокойства руководство государства Таджикистан не высказывает», – отметил он.

При этом, с точки зрения прогнозирования, уверен Шаманов, этот вопрос необходимо держать на контроле. «Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге», – подчеркнул депутат.

Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. «Меры, в том числе и с нашей, российской стороны, обозначал и министр обороны, и президент – что нам нужно будет подумать о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане», – указал Шаманов, добавив, что, по его сведениям, российские пограничники сейчас «принимают целый ряд мер организационного характера».

Ранее ОДКБ предложила Таджикистану помощь из-за ситуации на границе с Афганистаном.



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