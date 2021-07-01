 

Вакцинацию от COVID-19 завершили 711 тыс. украинцев

01.07.2021, 9:16, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 93 186 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 31 714 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 61 472 человека. […] Было сделано на 11 549 прививок больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в среду прививки делали 528 мобильных бригад, 1236 пунктов и 13 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели в Киеве (15 984), меньше всего – в Луганской области (669).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 676 654 прививки. Вакцинировано 1 965 660 человек, из них получили первую дозу – 1 965 658 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 710 996 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, была введена 42 649 доз этого препарата (большая часть как вторая доза).

Минздрав в Facebook сообщил, что в очередь на вакцинацию по состоянию на 29 июня записались почти 760 тыс. украинцев.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1886947574801672

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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