Зеленский: Были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что считает украинцев и россиян “одним народом” и поэтому Украину не внесли в список “недружественных стран” в РФ.

“Давайте, наконец-то, расставим точки над “i”. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии”, – сказал Зеленский.

По его словам, “были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг”.

В то же время, Зеленский не исключил, что “возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами”.

“Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об “одном народе” и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно”, – отметил глава государства.

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

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