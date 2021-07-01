Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов из-за “политического кризиса между государствами”

“Мы радовались, что выходим на финишную прямую, были согласования определенные, но сейчас возникла сложная ситуация с Беларусью. Сейчас, вы знаете, определенный политический кризис между нашими государствами. Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева, так как тендерные условия, которые обязательно выписываются при согласовании с партнерами-банками европейскими или мировыми, выписаны так, что мы видим риск вхождения в политическо-экономические тупиковые вещи, из которых сложно выйти”, – сообщил вице-мэр Николаева.

Он отметил, что “лучше сделать неделю-две паузы, разобраться и дальше двигаться”.

По словам Лукова, новые троллейбусы необходимы Николаеву для борьбы с “некачественными маршрутками, которые заполонили центр города”.

Об отказе от закупки белорусских автобусов по политическим причинам в начале апреля заявлял также Львов.

Контекст:

После выборов президента в Беларуси 2020 года, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста отношения многих стран и режима Александра Лукашенко ухудшились. Ряд государств, включая Украину, не признали инаугурацию Лукашенко.

Новый кризис в отношениях между Беларусью и большинством западных стран возник после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

После инцидента ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В конце июня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления парламента о прекращении дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме касающихся вопросов беженцев и политзаключенных.

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