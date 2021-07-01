Тина Кароль устроила стриптиз в лифте. Видео

Действие клипа происходит в лифте бизнес-центра, расположенного в небоскребе. Певица предстала в мужском костюме и на роликах.

По сюжету, она заходит в лифт и, погружаясь в личные переживания, исполняет танец, переходящий в стриптиз. В финале она остается в черном нижнем белье.

“В тебе все сводит меня с ума, сводит меня с ума красиво”, – поется в песне.

Клип снял израильский режиссер Инди Хаит. Авторы песни “Красиво” – Тина Кароль и Аркадий Александров.

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Видео: Тина Кароль / YouTube

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