Жирная рыба признана эффективной в борьбе с мигренью

Ученые заявили, что в борьбе с мигренью эффективным средством является жирна рыба. Употребление данной пищи помогает облегчить головные боли, от которых страдают люди.

Мигрень представляет собой неврологическое заболевание, часто являющееся причинами хронической головной боли. Более четырех миллионов человек во всем мире страдают данной патологией. В месяц у них происходит минимум 15 приступов. Длительность последнего составляет от четырех часов до трех дней. Современные лекарства против мигрени только частично облегчают состояние, к тому же часто после них проявляются побочные эффекты. В связи с этим исследователи постоянно ищут альтернативные способы лечения патологии.

В новом исследовании прияли участие 182 взрослых человека, 88% – женщины, у которых приступы мигрени происходили 5-20 дней в месяц. Всех испытуемых разделили на три группы, в течение 16-ти недель им предложили придерживаться разной диеты. Одни участники ели жирную рыбу, но уменьшали в рационе количество растительных жиров, вторые также употребляли этот продукт, а также линолевую кислоту, у третьих наблюдалось пониженное содержание жирной рыбы, но высокое количество линолиевой кислоты. Последняя схема эквивалентна диете среднестатистического американца.

Лиенолевая кислота присутствует в соевом, растительном и кукурузном маслах, а также орехах и семянах. Она относится к омега-6-ненасыщенным жирным кислотам, которые принимают участие в развитии воспалительных процессов. Обезболивающим действием обладают оксилипины, присутствующие в омега-3.

Результаты проведенного исследования показали, что диета первой группы с высоким количеством потребления жирной рыбы, приводила к тому, что приступы мигрени происходили реже. В образцах крови испытуемых присутствовали более низкие показатели липидов, связанных с болью.

Изменения в рационе питания могут улучшить состояние миллионов людей, страдающих от мигрени. Это всего одно доказательство того, что потребляемая пища воздействует на болевые пути.

Источник: ria.ru