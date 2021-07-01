Times – Минобороны Великобритании отложило испытания танков, опасных для здоровья солдат

Министерство обороны Великобритании приостановило испытания лёгких бронемашин Ajax, которые поставляет американская компания General Dynamics, после новых сообщений о потери слуха среди танкистов, пишет The Times. При этом старшие офицеры предположительно утаивали информацию о проблемах с шумом, вибрацией и радиацией, чтобы правительство не свернуло программу общей стоимостью в £5,5 млрд.



Reuters

В Великобритании снова запретили проводить испытания новых лёгких танков после того, как всё больше военных стало жаловаться на потерю слуха, пишет The Times.

Как рассказывает издание, все тренировки на новых бронированных машинах Ajax, которые на данный момент обошлись армии в £3,2 млрд, приостановлены в середине июня из «соображений охраны здоровья и безопасности». К такому решению подтолкнула обеспокоенность, что принятых мер по защите солдат от вредного воздействия оказалось недостаточно.

Министры считают, что в последние месяцы старшие офицеры могли скрывать реальный масштаб проблем с новыми танками, чтобы этот проект не вырезали из годового «комплексного обзора» внешней политики и обороны Великобритании. В статье отмечается, что министр обороны страны Бен Уоллес «заметно недоволен» тем, как подошли к реализации этой программы. Он назначил группу специалистов, которая должна выяснить, что именно армия «утаивала» от политиков из-за беспокойства о сворачивании программы. Эксперты предполагают, что проблемы с танками Ajax настолько серьёзны, что правительству нужно задуматься об отмене контракта на £5,5 млрд.

Как напоминает британская газета, в 2014 году Министерство обороны Великобритании заказало у американской компании General Dynamics поставку 589 бронемашин в период с 2017 по 2024 год. Однако пока на остров доставили только 14 машин: задержка возникла из-за проблем с шумом, вибрацией и радиацией. В результате у танкистов в различной степени проявились потеря слуха, тошнота и отёки суставов. Кроме того, сильная вибрация означает, что система стабилизации орудия работает неправильно, так что при движении пушка производит неточный выстрел. В попавшем к журналистам докладе также указывалось, что танк не может передвигаться быстрее 20 миль в час (32 км/ч) и преодолевать препятствия высотой больше 8 дюймов (20 см). Эти проблемы к настоящему времени удалось решить. В то же время General Dynamics пытается переставить антенну, чтобы солдаты были меньше подвержены радиации, которую она испускает.

Изначально в марте этого года испытания отложили на четыре месяца после того, как военные выразили беспокойство о потери слуха. Они продолжились с соблюдением защитных мер: солдатам раздали наушники с подавлением звука, а экипаж бронемашины менялся каждые полтора часа. Однако недавно ещё больше военнослужащих сообщили о проблемах со слухом, и тестирование новых танков в специализированном центре в Бедфордшире прекратили. Министерство обороны получило эту информацию через несколько дней и 16 июня отложило испытания в трёх других центрах, пишет The Times.