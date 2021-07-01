MDR – на фоне распространения дельта-штамма Германию критикуют за излишнюю строгость, а УЕФА — за полные стадионы

У многих в Германии отпуск теперь вызывает смешанные чувства — из-за карантина, который необходимо пройти по возвращении, пишет немецкий телеканал MDR. Так, даже вакцинированным, если они приезжают из России, Великобритании или Португалии, нужно отсидеть 14 дней на карантине, а возвращающиеся из любых стран должны зарегистрировать своё прибытие. Это самые строгие правила, которые подвергаются критике в ЕС, однако и немецким политикам есть кого критиковать — например, УЕФА, за действия, провоцирующие рост заражений.

Вылет в отпуск — для некоторых в смешанных чувствах из-за распространения дельта-варианта в отпускных регионах. Однако для возвращающихся из отпуска правила пока не ужесточаются. Сейчас действуют следующие правила: все возвращающиеся из областей с распространением вариантов вируса должны пройти 14-дневный карантин — в том числе те, кто привился. Сюда относятся, к примеру, Португалия, Великобритания и Россия. Возвращающиеся из областей с высокой заражаемостью, если у них нет прививки, должны пройти 10 дней карантина, но по прошествии пяти дней могут свободно сделать тест. К таким областям относятся Тунис и Египет. При въезде из обычных регионов риска достаточно вакцинации, отрицательного теста или свидетельства о перенесённом коронавирусном заболевании — например, при возвращении из некоторых областей Швеции, Хорватии или Испании. В целом при въезде необходимо регистрироваться онлайн.

ХЕЛЬГЕ БРАУН, глава ведомства федерального канцлера: Это самое строгое правило по всей Европе. Наше слабое место в том, что в других странах в Европе оно не действует. Это значит, что перенос вируса через тех, кто ездит на работу за границу, всегда возможен.

ЕС, в свою очередь, критикует немецкие правила — в первую очередь обязательный карантин для вакцинированных. Однако также критикуют и футбольный союз УЕФА и полные стадионы на Чемпионате Европы.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: То, что делает сейчас УЕФА, для меня неприемлемо — что число зрителей так запросто повышается без всякого смысла, и в итоге по всей Европе присутствует риск распространения вируса. Это лишено смысла.

Распространение дельта-варианта доставляет хлопоты и премьер-министру Саксонии. Надёжно защитить могут только две прививки. Однако Саксония сейчас — единственная земля Германии, в которой квота получивших первую прививку составляет менее 50%. Сейчас в земле есть в общей сложности почти 20 тысяч свободных записей на приём для вакцинации.

ПЕТРА КЁППИНГ, министр здравоохранения Саксонии: Если мы хотим пережить хорошую осень, хотим, чтобы наши учреждения оставались открытыми, мы убедительно просим вас принять предложения о вакцинации.

Со следующей недели привиться в Саксонии любой вакциной можно будет без предварительной записи — чтобы вакцинировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Дата выхода в эфир 29 июня 2021 года.