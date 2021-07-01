Times – аномальная жара в Канаде и США приводит к летальным исходам

В ряде регионов Канады и США фиксируют исторические максимумы температур, что приводит даже к летальным исходам, пишет The Times. В канадской провинции Британская Колумбия сообщили о 233 случаях внезапной смерти за 4 дня: в минувший четверг в регионе была зафиксирована жара в 49,5 градусов Цельсия.



Reuters

Аномальная жара в Канаде унесла жизни десятков людей, пишет The Times. В ряде провинций были побиты температурные рекорды. В провинции Британская Колумбия сообщили о 233 летальных исходах в период с пятницы по понедельник. По словам главного коронера провинции Лизы Лапойнт, причиной значительного роста смертности в регионе могла стать именно экстремальная жара.

Как пишет The Times, с понедельника в провинции были закрыты все школы. В минувший четверг был побит исторический рекорд температуры: в деревне Литтон к северу от Ванкувера зафиксировали 49,5 градусов Цельсия жары.

Несколько внезапных смертей, связанных с жарой, зафиксировали и на территории США, пишет издание. В минувший понедельник в штате Орегон температура воздуха доходила до 47,2 градуса Цельсия, что является самым высоким показателем за всё время наблюдений.

Отмечается, что причиной жары стало скопление горячего воздуха, простирающегося от Калифорнии до канадских северных территорий. По мнению экспертов, повышение температур связано с глобальным изменением климата.