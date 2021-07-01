 

Times – аномальная жара в Канаде и США приводит к летальным исходам

01.07.2021, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ряде регионов Канады и США фиксируют исторические максимумы температур, что приводит даже к летальным исходам, пишет The Times. В канадской провинции Британская Колумбия сообщили о 233 случаях внезапной смерти за 4 дня: в минувший четверг в регионе была зафиксирована жара в 49,5 градусов Цельсия.


Reuters

Аномальная жара в Канаде унесла жизни десятков людей, пишет The Times. В ряде провинций были побиты температурные рекорды. В провинции Британская Колумбия сообщили о 233 летальных исходах в период с пятницы по понедельник. По словам главного коронера провинции Лизы Лапойнт, причиной значительного роста смертности в регионе могла стать именно экстремальная жара.

Как пишет The Times, с понедельника в провинции были закрыты все школы. В минувший четверг был побит исторический рекорд температуры: в деревне Литтон к северу от Ванкувера зафиксировали 49,5 градусов Цельсия жары.

Несколько внезапных смертей, связанных с жарой, зафиксировали и на территории США, пишет издание. В минувший понедельник в штате Орегон температура воздуха доходила до 47,2 градуса Цельсия, что является самым высоким показателем за всё время наблюдений.

Отмечается, что причиной жары стало скопление горячего воздуха, простирающегося от Калифорнии до канадских северных территорий. По мнению экспертов, повышение температур связано с глобальным изменением климата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Сахалинской и Магаданской областях

20.06 / Стала известна дата возвращения посла РФ в США

29.12 / Логозяк: Свободный рынок электроэнергии: что будет с тарифами и экономикой Украины

06.05 / Зеленский разрешил украинским мужчинам уходить в декрет

29.08 / Гендиректор компании «Бондюэль» погиб под колесами автомобиля

15.10 / Британские ученые рассказали о жизни первых млекопитающих

23.05 / В Кремле рассказали об обсуждении встречи Путина с Байденом

05.09 / Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками «Тавриды»

17.12 / Украина захотела стать ключевым союзником США в Черноморском регионе

19.08 / За сутки в Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика