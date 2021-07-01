 

Daily Sabah – обвал туризма обошёлся мировой экономике в триллионы долларов

01.07.2021, 9:10, Новости дня
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Потери мировой экономики от обвала туризма могут составить более $4 трлн, пишет Daily Sabah, ссылаясь на исследование, проведённое в ООН. Отмечается, что за 2020 год падение туристической отрасли составило 73% в сравнении с предыдущим годом: по словам экспертов, в 2021 году можно ожидать схожего снижения.


Reuters

Обвал мирового туризма из-за пандемии коронавируса может нанести мировой экономике потери, превышающие $4 трлн, пишет Daily Sabah, ссылаясь на исследование ООН.

В исследовании отмечается, что в этом году туристическая отрасль продолжит стагнировать. Общие потери могут составить до $2,4 трлн: отмечается, что туризм полностью не восстановиться вплоть до 2023 года.

«Туризм является жизненной артерией для миллионов. Продвижение вакцинации имеет ключевое значение для поддержки восстановления туристической отрасли и возвращения рабочих мест», — приводит издание слова генсека Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили. Он также отметил, что многие развивающиеся страны сильно зависят от туризма.

В отчёте ООН говорится о том, что в 2020 году туристическая отрасль просела на 73% в сравнении с показателями 2019-го года. Эксперты считают, что в 2021 году можно будет ждать похожего снижения: многое будет зависеть от процесса вакцинации. При этом эксперты подчёркивают, что начало года не внушает оптимизма: за первые три месяца 2021 года путешествия по-прежнему находились на низком уровне. В ЮНКТАД рассчитывают на небольшое восстановление во второй половине года — по крайней мере в Северной Америке и Европе.

По словам представительницы Всемирной туристской организации Зористы Уросевич, сейчас объёмы туризма снизились до уровня 80-х годов. Также она отметила, что на уровень 2019-го года удастся вернуться в 2023 году. 



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