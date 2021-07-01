 

Правительство снизит пенсионный возраст на 2 года для вакцинированных граждан

01.07.2021, 8:51, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о раннем выходе на пенсию для россиян, которые сделают прививку от COVID-19.

Текст документа опубликован на официальном сайте правительства.

Согласно распоряжению премьера, на всё время пандемии COVID-19 вводится мораторий на проведение пенсионной реформы для граждан, добровольно прошедших вакцинацию. Таким образом, они смогут выйти на пенсию по старым правилам, которые действовали до повышения пенсионного возраста в рамках реформы.

Михаил Мишустин подписал указ о более раннем выходе на пенсию для россиян, которые сделают прививку от COVID-19По мнению чиновников, это будет мотивировать россиян активнее прививаться, в особенности это касается людей в группе риска. Мишустин отметил, что предложение ограничено по времени, и посоветовал россиянам предпенсионного возраста поскорее им воспользоваться.

– Повышать пенсионный возраст, конечно, необходимо, но с другой стороны, есть и другие важные задачи. Например, кампания по вакцинации. Людей нужно чем-то мотивировать. Без экономических стимулов никто вакцинироваться не хочет. Возможно, более ранний выход на пенсию смотивирует людей пойти и поставить прививку. Если это не поможет, то мы также начнём дополнительно повышать пенсионный возраст для невакцинированных россиян, – сказал Мишустин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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