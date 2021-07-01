 

Яркая обувь – тренд летнего сезона: как расписать кеды своими руками, примеры дизайна

01.07.2021, 8:48, Разное
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Кеды очень удобны для носки летом, поэтому пользуются популярностью. Бренды масс-маркета включают в свои капсульные сезонные коллекции именно этот вариант обуви. В этом сезоне отдана дань ярким акцентам, которые выражают индивидуальность. Если возможности купить кеды своей мечты нет, можно расписать их самостоятельно.

Необходимые материалы

Для работы понадобится небольшой список материалов:

несколько трафаретов или заранее подготовленный шаблон рисунка, который вы хотите нанести;акриловые краски на водной основе;лак;несколько кисточек разной толщины с искусственным ворсом;малярный скотч;сами кеды.

Краску можно заменить маркерами для ткани. Перед нанесением краски смачивать поверхность не нужно, если этот пункт не указан в инструкции к краскам.

Предварительная подготовка

Лучше всего росписи поддаются кеды из ткани. Если вы действительно настроились на создание шедевра, не пожалейте денег и купите качественную пару обуви, которая не потеряет внешний вид при первом же контакте с водой. Если вы купили кеды с дополнительными украшениями, снимите их перед покраской. Не забудьте убрать подальше шнурки. Также нужно подготовить рабочую поверхность, накрыв ее газетами или старой тряпкой.

Заклейте подошву

Подошва должна остаться в целости, так как именно она взаимодействует в водой и землей. Краска с нее быстро сотрется и придаст обуви неопрятный вид, отвалившись кусками.

Поэтому подошву заклеиваем скотчем, чтобы случайно не запачкать. Также заклейте все резиновые детали. Ленту нужно наносить ровно, следите, чтобы не было лишних складок. Воздушные пузыри раскатывайте пальцами.

Кольца для шнурков тоже нужно защитить, чтобы краска не собралась вокруг них и не стекла внутрь. Защитите столько поверхности, сколько считаете нужным. Хотите оставить на кедах белые пятна – нанесите на эти места фигурные кусочки скотча.

Наносим рисунок

Если вы заранее подготовили и вырезали шаблон, накладывайте его и аккуратно обводите простым карандашом. Не используйте спиртовой маркер, он неприятно растекается по ткани.

Наведите все линии четко, затем нанесите акриловую краску или раскрасьте специальными маркерами для рисования на ткани.

Оставьте на несколько часов до полного высыхания. Если цвет получился слишком блеклым, нанесите второй слой краски на хорошо просушенный первый.

Когда краска высохнет, не забудьте снять скотч и протереть спиртовым раствором оставшийся на подошве клей.



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