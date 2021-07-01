Нефть подорожала в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром немного увеличиваются в преддверии заседания ОПЕК+.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,16% – до 74,74 доллара, цена августовских фьючерсы на WTI поднялась на 0,2% – до 73,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания трейдеров будет заседание ОПЕК+, которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс будет наращивать добычу в августе на фоне увеличения спроса на сырье.

Ситуация на рынке на данный момент способствует росту цен на нефть и нефтепродукты. С одной стороны, наблюдается резкое увеличение спроса, в частности со стороны США, где постепенно снимаются карантинные ограничения, с другой – уровень предложения остается практически неизменным. В связи с этим эксперты отмечают возможный дефицит сырья уже в текущем году.