 

Синоптики пообещали редкую засуху в Москве и Подмосковье

01.07.2021, 8:44, Новости дня
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Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, которая бывает раз в 10 лет, выпадет всего лишь до 30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков (норма июля 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной РФ с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

По его словам, за последние 55 лет похожая ситуация с засухой в июле складывалась в 1972 году (выпало 16 миллиметров), 1992 году (23,3 миллиметра), 1997 году (6 миллиметров), 2002 году (23,8 миллиметра), 2010 году (12 миллиметров) и 2014 году, когда выпало всего 4 миллиметра.

«Количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит средние показатели середины лета. Что касается температурного фона, то в течение большей части месяца в среднем он будет на 0,5-1 градус выше многолетних значений метеостатистики, за исключением середины месяца, когда «посвежеет» до нормы макушки лета, которая с вероятностью 60-70% будет очень солнечная и засушливая», – заключил синоптик.

Ранее в четверг синоптики сообщили, что днем в Москве будет 20–22 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 1 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.  



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