 

В честь 100-летнего юбилея Компартии Китая в Хабаровске переименовали площадь Ленина в Мао Цзэдуна

01.07.2021, 11:01, Разное
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Власти Хабаровского края приняли решение о переименовании площади Ленина.

С 1 июля 2021 года она будет носить имя первого председателя Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и основателя современного китайского государства Мао Цзэдуна.

В честь 100-летнего юбилея Компартии Китая в Хабаровске переименовали площадь Ленина в Мао ЦзэдунаКомментируя такое решение, глава региона Михаил Дегтярёв отметил, что такое решение позволит укрепить и без того отличные отношения между Россией и Китаем. Также оно соответствует пожеланиям жителей региона.

– Ни для кого не секрет, что Китай – дружественная для нас страна. Многие хабаровчане знают китайский язык, работают и отдыхают в Китае. Сейчас наши друзья отмечают один из главных праздников – 100 лет со дня создания Коммунистической партии Китая. Поэтому мы решили, опираясь исключительно на пожелания хабаровчан, переименовать площадь, названную именем нашего коммуниста Владимира Ильича Ленина в площадь китайского коммуниста Мао Цзэдуна, – пояснил глава региона.

Дегтярёв добавил, что вместе со сменой названия центральную площадь краевой столицы ожидают и другие преобразования. Памятник Ленину будет демонтирован и перенесён в другое место либо продан с аукциона. На его месте появится памятник Мао Цзэдуну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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