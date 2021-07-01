 

Стелу “Дружба народов Китая и России” разместят на острове Даманский

01.07.2021, 8:43, Разное
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На встрече с российской делегацией, проходящей в Нанкине, Си Цзиньпин выступил с инициативой соорудить пятидесятиметровую стелу “Дружба народов России и Китая” на острове Даманский.

Китайский лидер подчеркнул важность России как торгового партнёра и “собрата по взглядам в трудное время произвола со стороны геополитических врагов”.

– В последнее время мы наблюдаем усиление дружественных отношений между Россией и Китаем во многих отраслях, прежде всего, в экономике. У наших стран много общего, в том числе и история: СССР помог Китаю в трудные времена, и мы очень это ценим. Пусть и дальше дружба двух процветающих стран укрепляется, – заявил генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

Обе стороны встретили предложение бурными овациями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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