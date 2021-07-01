30 июня боевики на Донбассе 10 раз нарушили перемирие – штаб ООС

“30 июня зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. […] На 7.00 1 июля зафиксировано два нарушения. […] Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши военные открывали огонь в ответ”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в среду боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоселовка, Новгородское, Красногоровка, Пивденное, Водяное в Приазовье и Ореховое, а в четверг – возле Авдеевки.

В Луганской области 30 июня “был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10″ с пересечением линии разграничения”. В пресс-центре рассказали, что БПЛА был “вовремя подавлен” средствами радиоэлектронной борьбы.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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