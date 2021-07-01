 

Международные организации призвали парламент не голосовать за налоговый законопроект №5600

01.07.2021, 8:22, Новости дня
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“Бизнес-сообщество, объединенное ЕBА, AmCham в Украине и СУП, глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения”, – сказано в релизе.

Представители бизнес-сообщества отметили, что несколько раз обращались к нардепам и чиновникам с просьбой обсудить законопроект с компаниями, так как он предлагает увеличить нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на предпринимателей и компании. По мнению авторов обращения, это сбивает Украину с пути цивилизованного развития экономики.

“Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну”, – сказано в обращении.

Авторы призвали парламент не принимать законопроект.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявлял, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Если Рада примет инициированные Кабмином в законопроекте №5600 изменения в налоговое законодательство, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. Об этом сообщалось в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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