В “Европейской солидарности” и “Голосе” обеспокоены увольнениями в НБУ

Ситуация говорит о потере регулятором независимости, считает Фриз. Об этом она написала в Facebook.

“Из заявления можно сделать вывод, что НБУ потерял прозрачность при принятии решений, независимость работы коллегиальных органов регулятора, а также о вмешательстве в наблюдательные процессы извне и изнутри”,– написала нардеп.

Фриз обратила внимание, что уход девяти сотрудников департамента лицензирования НБУ произошел через год после того, как на возглавлявшего тогда Нацбанк Якова Смолия оказывалось политическое давление, из-за чего он был вынужден уйти в отставку.

Нардеп отметила, что в июле прошлого года направила обращение в Государственное бюро расследований, требуя внести сведения о совершении уголовного преступления по ст. 344 Уголовного кодекса за незаконное влияние на работу государственного деятеля и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования.

“Этого не было сделано, а бездействие ГБР привело к угрозе функционирования банковско-финансового сектора Украины, нарушению Конституции в части обеспечения независимости Нацбанка”, – подчеркнула Фриз.

Она приложила фото ответа ей из ГБР, в котором говорится, что следователи не нашли оснований для открытия уголовного производства.

Железняк, в свою очередь, назвал ситуацию “действительно плохой новостью и сигналом”.

“Независимость регулятора является одним из главных условий сохранения репутации страны и поэтому такие новости действительно вызывают и кучу вопросов и беспокойство”, – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2903909096535239

Контекст:

30 июня глава департамента лицензирования Нацбанка сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за отхода руководством НБУ от стандартов прозрачного принятия решений своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора. По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора. Позднее о согласии с его позицией и намерении также подать в отставку сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

В НБУ заявили, что департамент лицензирования состоит из 107 человек, из которых уволились только девять, и департамент продолжает работает в штатном режиме.

1 июля 2020 года подал в отставку тогдашний глава НБУ Яков Смолий, как он сообщил, из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

В октябре 2020 года совет Национального банка объявил Рожковой и Сологубу выговор и выразил недоверие. Поводом для этого, как заявили в совете, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий “не соответствует лучшим мировым практикам”.

Выговор Рожковой и Сологубу отменил суд. В июне Сологуб уволился из Нацбанка.

В марте Рожкова заявила о цензуре в НБУ – руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания “Новое время”.

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