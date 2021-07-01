 

В Украине вторые сутки подряд ухудшается статистика COVID-19

01.07.2021, 8:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“30 июня 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 28, медработников – 18). Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека, летальных случаев – 51, выздоровело 1719 человек”, – говорится в сообщении.

29 июня в стране зарегистрировали 633 новых случаев COVID-19 и 40 смертей среди инфицированных, 28 июня – 182 и пять.

В среду украинца сделали 49 038 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 20 913.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (231) и Киевской области (56).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 235 801 случай коронавирусной инфекции, скончался 52 391 пациент с COVID-19, выздоровели 2 168 387 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1886957658133997

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Ученые определили главных распространителей коронавируса

27.02 / В Украине за сутки подтвердили более 8 тыс. случаев COVID-19

02.07 / Суд в Новых Санжарах оштрафовал четвертого участника февральских протестов

19.02 / Украинская оппозиция назвала санкции против Медведчука репрессиями

13.03 / Олег Леонтьев и Денис Николаев задержаны – На форуме «Муниципальная Россия» задержали рыбинского депутата и кандидата

22.04 / Псаки назвала «Северный поток – 2» плохой сделкой

20.03 / Instagram разрабатывает версию приложения для малолетних

28.02 / Скончался второй пострадавший во время пожара в Черновицкой больнице

14.01 / «Идеальный шторм» – после зимних праздников США столкнулись с крупнейшей вспышкой Covid-19

07.04 / Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика