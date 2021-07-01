Доктор Комаровский сообщил о причинах появления бессонницы

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01.07.2021, 8:18, Разное
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Доктор Евгений Комаровский пояснил о причинах возникновения бессонницы. Эксперт рекомендует не давать детям снотворные препараты.
Частыми причинами нарушений сна являются стрессовые ситуации, смена часового пояса, акклиматизация, изменение режима, шум, разные проблемы со здоровьем, непривычная обстановка. Доктор заявляет, что сперва людям стоить убрать причину, по которой человек испытывает трудности с засыпанием. Самым лучшим способом считается правило – кровать только для сна. Если человек понимает, что уснуть не получается, то стоит отвлечься, почитать книжку, а когда глаза станут тяжелеть, закрываться, то нужно все отложить и засыпать.

Как пишет «Ньюинформ», для детей необходимо создать комфортное спальное место и приятную одежду. Доктор Комаровский советует не давать им снотворные препараты и хорошо проветривать помещение перед сном. Врач объясняет, что дети имеют обмен веществ намного интенсивнее, чем у взрослых, поэтому их можно покормить перед сном. Также важно, чтобы малыши хорошо высыпались. Не стоит забывать, что детская бессонница может происходить и от страхов матерей.

У взрослых может быть много разных причин нарушения сна, а у детей – это происходит из-за определенных болезней. Эксперт напоминает, что чаще всего бессонница у детей вызвана неправильно организованным спальным местом.

Источник: newinform.com



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