Guardian – из-за жары на западе США вводят запреты на запуск фейерверков по случаю Дня независимости

В некоторых городах на западе Соединённых Штатов местные власти запретили запускать фейерверки в честь Дня независимости страны, который пройдёт 4 июля, пишет The Guardian. Причиной такого решения стала рекордная жара, которая накрыла этот регион: на фоне засухи пиротехника может спровоцировать крупный пожар, который приведёт к разрушительным последствиям.



Reuters

На фоне исторической жары некоторые города на западе США запретили запускать фейерверки на День независимости, опасаясь катастрофических пожаров, пишет The Guardian. Власти предупреждают, что сочетание рекордно высоких температур, экстремальной засухи и пиротехники у дома создаёт эффект пороховой бочки, который быстро может привести к разрушительным последствиям.

По информации телеканала KATU, пожарный департамент Портленда (штат Орегон), где в понедельник воздух прогрелся до рекордных +47°С, ввёл запрет на фейерверки из-за высоких температур и засухи. «Если мы не примем этой превентивной меры, я боюсь, что последствия могут быть разрушительными, — подчеркнула в официальном заявлении глава пожарной службы Сара Бун. — Непросто принимать подобное решение за несколько дней до государственного праздника, однако в качестве начальника пожарной службы я чувствую, что на мне лежит бо́льшая ответственность по принятию иногда непопулярных решений в исключительные времена для защиты жизни, имущества и окружающей среды».

Города Бенд и Туалатин (также в штате Орегон) поддержали это ограничение до 9 июля, при этом в Бенде на праздниках должно пройти два массовых пиротехнических шоу, рассказывает британская газета. Штат Вашингтон на юго-западе страны тоже ввёл запрет на фейерверки: начальник пожарной службы одного из его районаов Камас-Уошугал Ник Суинхарт заявил, что было «сложно принять это решение», но принимая во внимание повышенный риск возникновения пожаров, его посчитали «единственно возможным» для обеспечения безопасности населения и лесов.

В некоторых районах округа Кларк (Невада) с 29 июня администрация запретила продажу фейерверков и их использование до полночи 4 июля из-за серьёзной пожароопасной ситуации. Председатель совета округа Эйлин Куайаринг О’Байен в интервью KATU признала, что такое решение расстроит планы некоторых жителей по празднованию Дня независимости, а также лишит прибыли магазины и благотворительные организации, которые продают пиротехнику. Однако, по её словам, всем придётся «следовать законам округа», которые призваны защитить благополучие и безопасность его жителей.

В 30 милях (48 км) от калифорнийского города Юрика уже бушует пламя, которое поглотило более 13 тыс. акров (53 км2). Здесь, согласно телеканалу KOBI5, администрация также запретила покупать и запускать фейерверки на неопределённое время, пригрозив наказанием. Такие же ограничения ввели местные власти некоторых городов на западе США, включая штаты Юта и Монтана, а туристические площадки отменили запланированные пиротехнические шоу.

Как отмечает в заключение The Guardian, в этом году фейерверки уже стали причиной нескольких небольших пожаров: один вспыхнул в центральной Калифорнии, а другой в штате Юта. Эксперты и чиновники опасаются, что в 2021 году сезон пожаров затмит прошлогодний, который стал рекордным. В связи с этим, по информации The Los Angeles Times, в среду Джо Байден намерен обсудить с министрами и главами западных штатов возросший уровень пожарной опасности в регионе.