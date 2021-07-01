 

Die Welt – НАТО выбрало взрывоопасный момент для устрашения России в Чёрном море

01.07.2021, 8:16, Новости дня
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Международные учения НАТО в Чёрном море призваны послать РФ «сигнал устрашения», пишет Die Welt. Но момент для их проведения выбран очень «взрывоопасный». Москва, движимая «реваншистскими побуждениями», активно наращивает военное присутствие в регионе. Тоже самое делает Запад, отказываясь мириться с притязаниями РФ на Крым и прилегающие к нему водные территории, объясняет немецкое издание.


Reuters

Может показаться, что Чёрное море, отрезанное от мирового океана, и доступное только через проливы Босфор и Дарданеллы, не имеет большого геополитического значения, пишет Die Welt. Но после «аннексии»* Крыма Кремль не раз показывал, что так не считает, и активно пытался превратить его в «российское море», на что НАТО «было вынуждено реагировать», рассказывают авторы статьи Павел Локшин и Клеменс Вергин.

Сейчас в регионе проходят международные учения Sea Breeze, продолжает издание. Этой традиции 25 лет. Цель манёвров — увеличить обороноспособность черноморских государств — Румынии, Болгарии — на случай агрессии со стороны России, а также выразить солидарность Украине. В последние годы крупные морские державы Североатлантического альянса существенно увеличили своё военное присутствие в регионе, так как он служит узловым пунктом для торговли и энергетических поставок между Азией и Европой.

Однако НАТО заинтересовалась регионом только после присоединения Крыма, отмечают авторы. Москва же уже сотни лет осознаёт его важность, ведь для неё — это выход в Средиземное море, то есть к союзникам Москвы на Ближнем Востоке, например, сирийскому лидеру Башару Асаду. Без этого выхода Кремль не сможет гарантировать безопасность своего энергетического экспорта, а также влиять на Кипр, Израиль, Египет и Балканы.

Для РФ Чёрное море — это также своего рода буферная зона от угроз, исходящих от НАТО и с Ближнего Востока. Москва стремится вернуть себе влияние на «советское», как его называли раньше, море, ведь после развала СССР баланс сил там сместился в пользу Запада. Румыния и Болгария вступили в НАТО, Турция налаживает тесное партнёрство с Украиной, всё активнее выступая за права крымским татар.

Поэтому РФ хочет взять «реванш», наращивая военное присутствие в Крыму. В ответ на Sea Breeze Кремль провёл там свои собственные манёвры для проверки обороноспособности воздушных сил и средств ПВО. После присоединения полуострова число находящихся там российских солдат удвоилось, как и число кораблей. Российские радары охватывают всё Чёрное море, а системы ПВО С-400 — ещё и юг Украины, а также побережье Румынии.

С точки зрения военно-морских возможностей потягаться с Россией в регионе может только Турция, но и она существенно ограничена в своих возможностях. Украинские войска потеряли большую часть своих кораблей после присоединения Крыма, в Грузии в силу финансовых причин оставили только береговую охрану, а Румынии и Болгарии тоже нечего противопоставить Кремлю. У черноморских государств есть и другая проблема. Конвенция Монтрё о статусе проливов сильно ограничивает простор для действий НАТО в регионе, ведь она предусматривает, что корабли стран, не граничащих с Чёрным морем, могут находиться там не более 21 дня. Также есть ограничения по тоннажу, отмечает издание.

И всё же Чёрное море — это международные воды, в которых действует свободное судоходство. НАТО хочет, чтобы всё так и осталось, и не готово мириться с притязаниями РФ на Крым и прилегающие к нему водные территории, из-за чего возникают инциденты, как недавно с британским эсминцем Defender. Учения Sea Breeze призваны послать «сигнал устрашения» Москве, но момент для их проведения выбран очень «взрывоопасный», заключают Локшин и Вергин.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ). 

 



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