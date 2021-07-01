3 фразы, которые позволят управлять любым манипулятором. Стоит научиться их использовать

Как часто вы оказывались в ситуации, когда вынуждены были делать то, чего не хотелось? Со мной это происходило довольно часто. А все потому, что я не могла сказать твердое “нет”, чем, как ни горько это сознавать, пользовались другие. Те, кто умеет манипулировать, давить на чувства.

Кто такие манипуляторы?

Вот типичный пример манипуляции. Вам звонит мама, подруга, ребенок – это неважно – и просит срочно приехать. У вас есть неотложные дела, вы пытаетесь это объяснить. В ответ же слышите одно: “Если ты не приедешь, значит, ты меня не любишь (не уважаешь и другие подобные высказывания)”.

В результате вы все бросаете и мчитесь к звонившему. Было? Вот и у меня было. Пока я не поговорила на эту тему с психологом. И очень полезной беседа получилась. Вот что я узнала о тех, кто любит манипулировать другими.

По словам психолога, такие люди не верят, что им можно помочь просто так. А потому придумывают различные поводы, чтобы заручиться вашим согласием. И чаще всего им действительно удается вызвать у собеседника чувство вины. Он все бросает и мчится исполнять желание манипулятора.

Естественно у меня возник вопрос: “Можно ли этому противостоять?” Психолог ответила, что, прежде всего, нужно уяснить для себя, кто такие манипуляторы, а затем уже научиться давать им отпор. И назвала три фразы, которые можно использовать в подобных случаях.

1. “Со мной так нельзя!”

Знаю по опыту: в первый раз произнести эту фразу нелегко. Но если вы сумеете найти в себе силы и сказать это человеку, кем бы он вам ни приходился, то научитесь давать отпор. Но произнести эту фразу – это еще не все. Нужно сразу же прекратить общение с манипулятором: выйти из комнаты, если это происходит при личной встрече, или отключить телефон. В противном случае вы ничего не добьетесь.

2. “Мне больно и обидно, потому что ты меня не понимаешь”

Таким способом вы сообщаете о своих чувствах. Только не ждите, что собеседник сразу же начнет просить у вас прощения и говорить о том, что он эгоист. Перед вами манипулятор, который привык добиваться всего шантажом. Это, скорее, возможность прервать неприятный для вас разговор, дать понять, что на уступки вы не пойдете.

А еще это повод задуматься, почему рядом с вами находятся люди, которым безразличны ваши чувства. И действительно ли они могут быть, например, вашими друзьями.

3. “Ты мной манипулируешь? Зачем?”

Это, как говорится, вопрос в лоб. Но именно он чаще всего оказывается самым действенным – есть вероятность, что собеседник смутится и отступит. Согласитесь, не очень приятно быть разоблаченным. Если же он останется непреклонным, удастся хотя бы узнать, для чего он это делает.

Поэтому если вам кажется, что на вас пытаются давить, попробуйте использовать одну из этих фраз. В любом случае вы почувствуете себя увереннее, а управлять такими людьми всегда труднее.