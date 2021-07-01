 

Рубль растет к доллару и евро

01.07.2021, 7:50, Новости дня
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Рубль утром в четверг символически прибавляет против доллара и чуть больше к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.21 мск снижался на 3 копейки – до 73,1 рубля, курс евро – на 11 копеек, до 86,64 рубля. Евро на форексе опускался на 0,1%, до 1,185 доллара. Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,2% – до 74,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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