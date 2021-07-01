 

Суд отказался отстранять отца Бритни Спирс от управления ее состоянием

01.07.2021, 7:50, Новости дня
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Суд в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) отказался удовлетворить прошение американской певицы Бритни Спирс, которая добивалась отстранения своего отца от контроля над ее многомиллионным состоянием, сообщили СМИ.

Адвокат Спирс подал ряд соответствующих ходатайств в течение последних нескольких месяцев. Он настаивал на том, что отец исполнительницы Джеймс Спирс больше не должен участвовать в управлении ее финансами. Суд ранее согласился включить в число опекунов Бритни Спирс частную финансовую компанию. Вместе с тем в полном отстранении ее отца от контроля над состоянием было отказано.

В конце июня Спирс во время выступления в суде попросила полностью отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Однако юридически это требование не было оформлено, передает ТАСС со ссылкой на Variety.

Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов. Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе «Грэмми».

В апреле 2019 года Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В июне 2019 года Спирс заявила, что недееспособной ее признали из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды.



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