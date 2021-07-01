Авербух сказал, за что уважает Бузову

Российский фигурист Илья Авербух прокомментировал недавний скандал между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой на «Матч ТВ», а также рассказал, за что их уважает.

«Да, я видел этот эфир. Мы очень дружны с Димой и Олей. Уважаю и того, и другого. Олю – за ее трудолюбие и целеустремленность, Диму – как человека, который стал голосом нашей страны, это огромная работа. Я помню, как он начинал и в кого он вырос. Интервью получилось резковатым. Я думаю, что прием, который использовал Дима Губерниев, до него использовала Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой. Когда Ксения его использовала, она сделала это гораздо деликатнее, и она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», – передает Sport24 слова Авербуха.

Ранее Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона, после чего принес певице извинения. Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь выразил мнение, что у Бузовой какая-то мания величия и она должна вымаливать прощение у российского народа.