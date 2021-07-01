В Сочи ограничат максимальную площадь строящихся частных домов

В Сочи решили ввести ограничения по максимальной площади частных домов, планируется, что одна семья в городе сможет рассчитывать на дом площадью не больше 300 квадратных метров, пишут местные СМИ.

Изменения планируется ввести в правила землепользования и застройки, их рассмотрит Городское Собрание, передает Sochi24.tv.

Площадь частных жилых домов должна будет составлять не более 300 квадратных метров на одну семью, высота – не более 12 метров. В случае выхода за пределы норм предстоит проводить процедуру общественных обсуждений.

Площадь хозяйственных же построек не должна будет превышать 150 квадратных метров.

Также городские власти намерены переместить расположенные в городской черте промышленные базы на периферию, освобожденные места планируется отдать под комплексное развитие территории для комфортной городской среды.

Также строительство нежилых объектов свыше 1000 квадратных метров можно будет проводить только в рамках договора о комплексном развитии территорий с параллельным благоустройством прилегающих зон и строительством сопутствующей инфраструктуры.

При этом эти ограничения не распространяются на действующие договоры комплексного развития территории, разрешения на строительство объектов за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов, в том числе социальных объектов, а также на действия соглашений по оздоровлению ситуации с обманутыми дольщиками.