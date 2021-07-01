НАТО заявило о намерении сохранить представительство в Черном море

На фоне действий РФ НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море, сообщил спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Во время визита в Тбилиси он подчеркнул «твердость» НАТО в вопросах «свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина». Аппатурай утверждает, что РФ якобы «продолжает дестабилизацию региона», а размещение в Крыму российских вооружений «осложняет свободу судоходства» передает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы РФ вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.

Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны РФ пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.