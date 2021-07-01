Разговор приведен в исполнение

Как мошенничество журналиста на интервью с принцессой Дианой привело к её гибели. Крупный политический и медиаскандал в Великобритании.



Машина, в которой была принцесса Диана. Фото: AP Photo/Jerome Delay

Это печальная история, как одна ложь в охоте за «звездным» интервью привела к смерти интервьюируемого, потрясению самой мощной современной монархии Европы, позорному пятну на репутации крупнейшего мирового медиагиганта и к угрозе вмешательства правительства в управление национальной вещательной корпорацией. Кто бы мог подумать? А ведь так хорошо все казалось поначалу!

Принцесса Диана во время интервью Мартину Баширу. Фото: PA Wire/PA Images

В 1995 году никому не известный молодой репортер программы «Панорама» на Би-би-си Мартин Башир взял интервью у самой принцессы Дианы, супруги наследника и будущего короля, любимицы британцев и, без преувеличения, млн людей по всему миру. Журналистский мир недоумевал, как это ему удалось, когда в очереди в «милю длиной» на интервью к ней стояли звезды журналистики Дэвид Фрост, Опра Уинфри, Барбара Уолтерс, Николас Уитчелл. Фантастическая удача, небывалый успех, «интервью поколения»! Шоу смотрело 23 миллиона британцев (без малого 40% тогдашнего населения страны), оно завоевало премию BAFTA Британской телеакадемии, премии «Тележурналист года» от Гильдии вещательной прессы и «Журналист года» от Королевского телевизионного общества.

Значительная часть британской прессы расценила интервью как месть Дианы. С мужем, принцем Чарльзом, старшим сыном действующей королевы, они разъехались еще за три года до того, но оставались в конфликте,

и это время недаром называют «Войной Уэльсов». После такого интервью развод стал неизбежен. И дело не только в признании измен с одной и другой стороны (хотя фраза «В этом браке нас было трое, так что немного тесновато» вошла в историю). Из «избы» было вынесено слишком много «сора». Принцесса откровенно рассказала о своей послеродовой депрессии, о булимии на нервной почве, о том, как в порыве отчаяния резала руки и ноги. Все это было сделано перпендикулярно известному принципу королевской семьи «Никогда не жалуйся и ничего не объясняй». Но, пожалуй, главное было то, что принцесса Уэльская поставила под сомнение пригодность Чарльза стать однажды королем. Через месяц оба супруга получили от Ее Величества Елизаветы II письма с вежливым, но решительным советом оформить развод. Премьер-министр и высокопоставленные тайные советники поддержали решение королевы после длительных частных переговоров в течение двух недель, сообщала Би-би-си.

Газета «Телеграф» писала, что наследник престола был вынужден продать весь свой инвестиционный портфель и одолжить несколько млн фунтов стерлингов у королевы для урегулирования развода, чтобы удовлетворить требования принцессы. Она получила 17,5 миллиона фунтов стерлингов, 350 тысяч ежегодно на содержание собственного офиса, разрешение жить с детьми в Кенсингтонском дворце, но потеряла титул Ее королевское высочество, о чем впоследствии, по некоторым сведениям, жалела. Ей была предложена королевская охрана, от которой она отказалась — и теперь стало ясно, что из-за недоверия. Через год это сыграло роковую роль — водитель ее машины был нетрезв, находился под действием лекарств (могло бы такое случиться с офицером элитных сил королевской безопасности?), уходя от погони папарацци, не справился с управлением и на большой скорости врезался в опоры туннеля в центре Парижа. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Диана умерла в больнице через несколько часов.

Похороны принцессы Дианы. 6 сентября 1997 год. Фото: David Levenson/Getty Images

И вот теперь, 25 лет спустя, выяснилось, что в основе «сенсации поколения» лежало мошенничество, которое привело к многочисленным трагическим и совершенно неожиданным последствиям.

Чтобы «подобраться» к Диане, Мартин Башир заказал у знакомого графического дизайнера поддельные банковские выписки, свидетельствующие, что глава службы безопасности Чарльза Спенсера, брата Дианы, был на содержании у британского таблоида News of the World, и показал их ему. Так он сумел заинтересовать брата. Вскоре тот познакомил с журналистом принцессу. Впоследствии Чарльз Спенсер напрямую свяжет это знакомство со смертью сестры.

Теперь уже многие считают, что Башир, играя на уязвимости Дианы, пугал ее предательством личных секретарей — ее и принца Уэльского — которые якобы также были подкуплены

(и, как утверждает брат, журналист «также показывал фальшивые банковские выписки, касающиеся очень крупных платежей» им, которые, как утверждал Башир, «поступили от служб безопасности»), рассказами о прослушках британской разведки МИ-5 (и даже МИ-6, которая отвечает за сбор разведывательных данных за рубежом и не имеет оперативной роли внутри страны), интимных связях принца и так далее, и тому подобное. Спенсер в своих записках пометил 32 «странности» в рассказах Башира и посоветовал Диане прекратить с ним знакомство. Она не послушалась.

Биограф и друг принцессы Эндрю Мортон говорит, что «Башир напугал ее до полусмерти». «Он заставил ее думать, — рассказывал Мортон Скай-ньюс, — что у него есть контакты в МИ-5, он был очень правдоподобен, он организовывал встречи на подземных парковках — они пугают и в лучшие времена, но когда ты думаешь, что твоя жизнь в опасности, это было очень сильно». И вскоре жертва была «готова».

Интервью было взято в один вечер в полной секретности: юных принцев Уильяма и Гарри отослали смотреть фейерверк (была Ночь костров Гая Фокса), а телевизионщики Би-би-си приехали в Кенсингтонский дворец под видом монтажников музыкальной аппаратуры, техника была упакована в коробки из-под музыкальной системы Hi-Fi, машина остановилась в зоне, недоступной для камер наблюдения. Начальство Би-би-си отсматривало материал не в офисе, а в гостиничном номере в отеле вдалеке от Лондона, во время редактирования эксклюзивного интервью присутствовали охранники, а председатель корпорации узнал о программе чуть ли не одновременно с официальным анонсом для СМИ.

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Посмотрим, какой же клубок намотала эта ложь.

Итак, первый итог, смертельный — гибель человека. Журналист воспользовался слабым местом человека, поссорил его с друзьями, отвратил от помощи советников, фактически лишил поддержки и защиты близких. Спенсер напрямую связывает одно с другим: «Она не знала, кому доверять, и в итоге через два года она осталась без какой-либо формы реальной защиты и погибла», — сказал он агентству «Рейтер».

Чарльз Спенсер. Фото: EPA

Второй итог подвел старший сын Дианы Уильям, второй по очереди наследник престола: «Интервью внесло большой вклад в ухудшение отношений моих родителей и с тех пор причинило боль бесчисленному множеству других людей». Ему «неописуемо грустно» осознавать, что промахи Би-би-си «внесли значительный вклад» в «страх, паранойю и изоляцию», которые он помнит о последних годах жизни с матерью. Дело в том, что в 1995 году Би-би-си провело внутреннее расследование подлога: тот самый графический дизайнер, у которого Башир заказал первые подделки, заподозрил обман и поднял тревогу. Но корпорация сняла с Мартина Башира обвинения, а дело замяли.

Обвинения списали на якобы «ревность» и «зависть» коллег — знакомое дело! Работы лишился как раз тот самый дизайнер, да один из продюсеров программы,

который тоже высказывал свои опасения по поводу фальсификации документов. Несчастная Диана так и не узнала до смерти, что ее обманывали.

Громкое разоблачение последовало через четверть века благодаря стечению обстоятельств: ультимативное требование брата Дианы о расследовании, внятная поддержка сыновей Дианы и значимых фигур, залп документальных фильмов на телеканалах-конкурентах Channel 4, Channel 5 и ITV к 25-летию сакраментальной программы. Однако решающим, возможно, стали смена руководства Би-би-си и ее пошатнувшееся политическое положение при премьер-министре Джонсоне. Комиссию возглавил лорд Джон Дайсон, бывший член Верховного суда, она проработала шесть месяцев и пришла к безусловному выводу, что интервью было получено недостойными методами, которые были скрыты внутренним расследованием Би-би-си. Тот самый случай, когда попытка замести следы стала серьезнее, чем преступление. Как в истории с Уотергейтским скандалом, недавно написал в «Таймс» один из старожилов «Панорамы» Томи Монгайт. Или как в истории с несостоявшимся импичментом Биллу Клинтону.

Итог третий — подмена дискурса. Диана своей отчаянной откровенностью показала всем, что чувства важны, ими можно делиться, она намного опередила движения подобные, например,#meToo. Но многие обиды и страхи были вызваны, как теперь оказалось, обманом и мошенничеством. «Я твердо убежден, что эта программа «Панорама» не имеет никакой легитимности и никогда больше не должна выходить в эфир. Она фактически создала ложное повествование, которое на протяжении более четверти века коммерциализировалось Би-би-си и другими», — сказал принц Уильям.

Итог четвертый — мощнейший удар по Би-би-си, национальной службе общественного вещания. После разрушительных выводов комиссии Дайсона, сделанных месяц назад, бывшее и нынешнее руководство Би-би-си прокрутили через мясорубку публичных слушаний в парламентском Комитете по цифровым технологиям, культуре и СМИ. В результате Би-би-си получает заслуженные обвинения в высокомерии, самодовольстве, нездоровой и заразной амбициозности, укрывательстве, «желтой журналистике» (последнее, к слову, от самой что ни на есть желтой прессы!). Бывший генеральный директор Би-би-си лорд Тони Холл покинул пост председателя Национальной галереи, Тим Сутер, бывший руководитель BBC News, участвовавший в первоначальном внутреннем расследовании, вышел из состава правления организации Ofcom, наблюдающей за СМИ. Корпорация решила вернуть все награды, полученные за интервью, включая BAFTA.

Мартин Башир. Фото: Carlo Allegri / Getty Images

Министр внутренних дел Прити Патель недавно отказалась исключить возможность уголовного преследования после публикации доклада Дайсона. Она пояснила Скай-ньюс, что запланированный на следующий год среднесрочный пересмотр Устава Би-би-си дает возможность «взглянуть на новые способы управления» национального вещателя и «позволит укрепить структуры, отвечающие за подотчетность Би-би-си».

На носу переговоры с правительством о финансировании корпорации.

Будет печально, если консервативному правительству, имеющему давний зуб на Би-би-си, удастся подрезать им крылья, воспользовавшись поводом.

Пятое — самое тонкое дело — ущерб королевской семье как символу национального единства.

Влюбленность британцев в свою принцессу — она даже получила название «Дианомания» — неудивительна: юная Диана оказалась не только прекрасной, но искренней, скромной, исключительно добросердечной и открытой. И вот эта-то любимица в злополучном интервью призналась, что королевская семья (и часть истеблишмента) рассматривают ее как угрозу. Она до самой смерти транслировала свои страхи и обиды.

Еще в 2004 году экс-глава британской разведки MИ-6 (Ричард Дирлав) вынужден был сделать редкое исключение из принципа разведки не комментировать обвинения против нее и заявил, что служба не имеет отношения к гибели Дианы. В 2005 году в рамках закрытого следствия лорд Стивенс, бывший глава Скотленд-Ярда, вынужден был допрашивать принца Уэльского по поводу записки, которую написала его бывшая жена (в октябре 1995-го), утверждая, что тот планировал ее автоаварию. Эту историю откопала совсем недавно газета «Мейл», которая и цитирует сожаления следователя, не связавшего тогда записку с мошенничеством Башира. И кто знает, какие еще истории выплывут однажды на свет божий?

Пресса не раз сравнивала глубокий раскол нации в связи с Уэльсами со страстями вокруг Брексита. Потребовалось много лет, чтобы зажили раны, нанесенные разговорами об ответственности двора за трагедию. «За годы, прошедшие после смерти Дианы, авторитет королевы был восстановлен, и хотя никто не утверждает, что принц Чарльз является популярной фигурой, публика тепло относится к его новой жене», — пишет далекая от сантиментов «Файнэншл таймс».

«Монархия вышла из смерти Дианы более печальной и мудрой, — писала газета пять лет назад. — Она остается самым величественным европейским королевским домом, и пройдут годы — если это вообще когда-нибудь произойдет — прежде чем она станет одной из «велосипедных монархий» (британский термин, обозначающий более неформальный и скромный личный стиль королевских семей стран Скандинавии и Нидерландов. — Е. Д.). Перемены приходят в дом Виндзоров медленно. Но, возможно, в этом и заключается один из секретов его долголетия».

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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