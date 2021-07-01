Ученые рассказали, как улучшить вкус французского вина

Исследователи рассказали, что аромат и вкусовые качества французского вина можно улучшить, если замедлить созревание винограда. Итоги опытов опубликованы в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Чтобы узнать, как с течением времени изменяется структура мякоти сортов винограда, из которых изготовляют вино, исследователи под началом Кристофера Форда, доцента Аделаидского университета, в качестве эксперимента выращивали лозы в Калифорнии. В процессе исследования они сдерживали и ускоряли вызревание винограда. Они могли удалить некоторые ягоды, увеличить или уменьшить увлажнение почвы, подвязывали лозы, чтобы убрать поступление питательных компонентов к плодам.

Как выяснилось, все действия хорошо влияли на вкус вина. В мякоти ягод увеличилась насыщенность ароматических соединений и уменьшалось число сахаров. Эффект был больше, если исследователи одновременно убирали лишние ягоды на винограде и усиливали полив на последних этапах созревания. В таких случаях в вине было мало сахара и алкоголя, но оно обогащалось ароматическими компонентами.

Эксперты считают, что способ поможет улучшать вкус и иных марок вин. Они хотят проводить подобные исследования на разных сортах винограда, чтобы проверить гипотезу.

Источник: nauka.tass.ru