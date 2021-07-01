 

Прямая линия с Владимиром Путиным: трансляция

01.07.2021, 6:24, Разное
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может по праву считаться одной из самых популярных и важных для граждан страны передач. В ее рамках каждый человек может лично обратиться к главе государства, рассказать ему о своих проблемах и обратить внимание на бездействие местных властей.

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным ведется по основным каналам, а также в Сети. Следят за общением президента с россиянами и Дни.ру.

Многие граждане пользуются этой возможностью для того, чтобы решить ту или иную общественную проблему, на которую местные власти по каким-то причинам обращают недостаточно внимания. Другие обращаются к Владимиру Путину с личными просьбами.

Как бы то ни было, 30 июня на протяжении нескольких часов Владимир Путин будет выслушивать просьбы, стекающие к нему из самых разных уголков страны. Практика показывает, что зачатую сам факт обращения уже помогает сдвинуть дело с мертвой точки.

За три – четыре часа Владимир Путин успевает выслушать порядка восьми десятков обращений. Поступают же на прямую линию десятки тысяч просьб. Все они также не останутся без внимания, пусть об этом и не будет сообщено публично.



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