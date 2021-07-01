 

Мнение: В России запретили 4 европейских НКО

01.07.2021, 6:18, Разное
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Кучно как пошло. Вслед за юродивыми чехами, сегодня из РФ погнали еще 4 организации зарубежных грантоедов.

Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности иностранных неправительственных организаций нежелательной на территории Российской Федерации

По результатам изучения поступивших материалов 30.06.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций

Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания,
European Choice («Европейский выбор»), Франция,
Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания
Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания.

Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63197648 – цинк

А ведь прикиньте. Фонд Ходорковского работал в России до июня 2021 года.
Вот уж где жуткий разгул тоталитаризма и массовых репрессий.

Источник: Colonel Cassad



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