Мнение: Платошкин, Куликовская битва и историческая реконструкция

Клим Жуков про критику Платошкиным движения реконструкторов через призму истории с реконструктором Соколовым.

Все достаточно аргументировано, особенно в части Соколова (что никак не отменяет простого факта, что он совершил преступление и должен отбывать срок за это – никакие заслуги в научной деятельности не должны освобождать от ответственности перед Уголовным Кодексом). В тоже время, сам факт убийства никак не отменяет научной ценности работ историка Соколова ("Армия Наполеона" весьма неплохая книга, сравнима ли она с работами Тарле, вопрос субъективный – тут уже наполеонисты могут поспорить), и тем более никак не характеризует других реконструкторов, движение реконструкции в целом или историков изучающих период наполеоновских войн. Как и в любом сообществе, там есть разные люди и выводы о самом сообществе делать по одному человеку, это прямо скажем антинаучно. Вот если бы Платошкин научно доказал и обосновал, что в движение реконструкторов все поголовно или хотя бы половину состоит из таких как Соколов (не в смысле исторических изысканий, а в смысле убийств с расчленением), тогда бы это уже тянуло на веское заявление. В общем, тут Платошкин очень неправ. Какой-то тухлый наброс на пустом месте.

Насчет Куликовской битвы, вполне согласен с тезисом, что главное не количество бойцов на поле боя, а результат битвы (который практически никем особо и не оспаривается – татары с треском проиграли), который для монголо-татар был катастрофическим и в тактическом и в стратегическом отношении, не говоря уже о колоссальных исторических последствиях этой битвы для истории нашего народа и нашей страны. Установление реальных размеров поля боя, реального(или близкого к реальному соотношения сил сторон и прочих подробностей, никак не может отметить значимости Куликовской битвы для отечественной истории. Наоборот, внимание историков к этой битве позволяет лишний раз ее актуализировать и показать ее историческую значимость уже через призму достижений современных историков и археологов.

Пожалуй, не соглашусь только с утверждением, что атака тяжелой кавалерии под Прейсиш-Эйлау позволила Наполеону почти выиграть битву. Она скорее спасла положение французов, сражение для которых развивалось неудачно.

Сама же битва завершилась в ничью, с огромными потерями обеих сторон (по 20-30 тыс. только убитых – цифры там у разных историков разные, но общий вывод – потери огромные у обеих сторон, перекрыло мясорубку при Эйлау только побоище на Бородинском поле) и лишь последующий отход Беннигсена позволил Наполеону осторожно заявлять о своем успехе, признавая собственное тяжелое положение и огромные потери. Хотя с учетом силы и репутации Наполеона, такой исход сражения с ним в те годы был большим успехом (после Аустерлица, Йены, Ауэртштадта и т.п.) Реальная победа в той кампании к Наполеону пришла под Фридландом. Ну а так, атака Мюрата под Эйлау действительно показывает силу таранного лобового удара нескольких тысяч тяжелых всадников даже в начале XIX века, эпичность чего и отметили все современники.

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