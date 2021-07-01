В МВД рассказали о перекрытии каналов реализации поддельных меддокументов по COVID

Сотрудники правоохранительных органов в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники… проводят активную работу по выявлению и пресечению фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19. Предпринятые меры позволили пресечь деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и реализации на территории столичного региона поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции», – передает ее слова РИА «Новости».

Волк уточнила, что правоохранителями была проведена проверочная закупка в интернете фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. На документе были оттиск печати и подписи врачей одной из столичных поликлиник.

Конверт с сертификатом полицейские получили от курьера, по словам которого, посылку ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Предполагаемыми организаторами канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей. По предварительным данным, мужчины собственноручно изготавливали и заполняли справки, после чего реализовывали их через объявления в интернете и в одном из мессенджеров», – сказала Волк.

В их офисе уже было изъято более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против коронавируса, 20 печатей и штампов медорганизаций. Установлено, что документы являются поддельными. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«А в Зеленограде полицейскими был выявлен факт изготовления и сбыта поддельной справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции. Курьера, который доставил документ заказчику, полицейские задержали возле одного из торговых центров Зеленограда. Справка о наличии высокого уровня антител оформлена в коммерческом медицинском центре без фактической сдачи крови на анализ. Подделку, которая позволяет получить освобождение от вакцинации, продали за 1785 рублей», – указала представитель ведомства.

В клинике и лаборатории, которые оформили документ, проведены обыски, в ходе которых были обнаружены бланки справок, с печатями и подписями врача. Изъяты компьютерная техника, средства связи, документы.

«Сотрудниками подразделений дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», – добавила Волк.

Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.