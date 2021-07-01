Устроивший стрельбу из окна многоэтажки мужчина задержан в Липецке

В Липецке задержали 40-летнего мужчину, который устроиль стрельбу из окна многоэтажного дома, сообщают СМИ.

Полиция задержала его при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Его личность установлена, задержанный – судимый неработающий житель города. Мужчина в состоянии опьянения стрелял из окна своей квартиры. Оружие изъято, оно хранилось в квартире на законных основаниях в специально оборудованном сейфе, передает РИА «Новости» со ссылкой на «МВД Медиа».

В конце мая бывший инспектор ППС устроил в Екатеринбурге стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона. Пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге.