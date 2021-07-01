Мнение: Самый молодой гроссмейстер в истории

Пал очень древний рекорд Сергея Карякина. Теперь он уже не самый молодой гроссмейстер в истории мировых шахмат.

Американский шахматист Абхиманью Мишра выполнил это звание в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней.

В 2002 году Сергей Карякин стал гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев

Российский шахматист дал комментарий для Chess.com🎙

"Я философски отношусь к этой новости, потому что поставил рекорд почти 20 лет назад. Его должен был кто-то побить! Я был уверен, что рано или поздно это произойдет.

Не буду врать: мне немного грустно. Но надеюсь, что Мишра станет одним из лучших в мире! И это достижение только начало его большой карьеры. Желаю всего наилучшего"

https://www.youtube.com/post/UgzpRorpH5tdTeZn9st4AaABCQ – цинк

С учетом того, что обычно такие дети начинают заниматься шахматами с 5-6 лет, путь до высшего шахматного звания он проделал где-то за 6 лет.

Это опять же к периодически поступающему вопросу, а когда надо начинать заниматься шахматами, чтобы чего-то там достичь. Шахматная акселерация + компьютеризация (с занятиями за компьютером до 8 часов в день), за последние лет 20 очень серьезно изменили облик шахмат и подобные 12-13-летние гроссмейстеры особого удивления уже конечно не вызывают (достаточно на ту же Индию посмотреть, где целая россыпь подобных талантов Прагнанандха, Гукеш, Сарин), воспринимаясь как норма. При этом, как правило, уровень игры плюс-минус отвечает достигнутому званию и рейтингам 2500-2600, что дает основания полагать, что многие из них смогут войти в элиту за 2700+ и закрепиться там. Иные люди и за куда как большее время серьезных усилий этого достичь не могут. Насчет Мишры, будет посмотреть за его творчеством.

PS. И еще о шахматах. Старейший гроссмейстер в мире, чемпион СССР 1954-го года 99-летний Юрий Авербах не так давно заболел короновирусом, но смог побороть болезнь, хотя казалось бы, в таком то возрасте.

По книгам Авербаха (а также Смыслова) в свое время учился эндшпильной технике (Авербах славился именно как мастер эндшпиля), они мне немало дали с точки зрения шахматного образования. Юрию Львовичу здоровья и удачной встречи 100-летнего юбилея.

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