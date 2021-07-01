 

Все школы в Астраханской области получили высокоскоростной интернет

01.07.2021, 4:14, Новости дня
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В Астраханской области все школы в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» получили высокоскоростной доступ в интернет, рассказали в пресс-службе главы региона.

«На сегодняшний момент к «всемирной паутине» подключены 100% образовательных организаций региона, из них 75% через оптоволоконные сети. Во всех государственных и муниципальных образовательных организациях есть зона свободного доступа к интернету по технологии Wi-Fi на скорости до 100 мегабайт», – приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что во все школы региона внедрен электронный дневник и журнал успеваемости. Таким образом, большая часть учреждений полностью перешла на безбумажный вариант ведения журнала.

В пресс-службе уточнили, что за два последних года полностью обновлена материально-техническая база в 64 школах. Образовательные организации получили ноутбуки, многофункциональные устройства (принтер, сканер, ксерокс), компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивные комплексы для оснащения учебных классов.



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