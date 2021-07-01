 

Жительницу Тюменской области трудоустроили после жалобы Путину

01.07.2021, 3:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщившую о невозможности трудоустроиться в течение четырех лет на прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительницу Тюменской области Светлану Штрахову временно трудоустроили, сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Она с сентября 2017 года состоит на учете в центре занятости как безработная. Длительное время получала пособие по безработице, в 2020 году прошла профессиональное обучение по профессии «Секретарь». Ей неоднократно предлагались различные вакансии, которые ее не всегда устраивали. В 2021 году она, в рамках нашей областной программы по временному трудоустройству, трудоустроена в Молодежный информационно-деловой центр», – цитирует главу региона ТАСС.

По его словам, договор с женщиной продлевали три раза. Ей предлагают другие вакансии, соответствующие уровню образования и компетенции. «Хочу сказать, что на сегодняшний момент в Абатском районе 74 человека стоят на учете как безработные, при этом [имеется] 183 вакансии. Безусловно, мы будем, как и со всеми безработными проводить работу, можем предложить пройти переобучение по какой-то другой специальности», – указал Моор.

Напомним, жительница поселка Абатское Светлана Штрахова на прямой линии с президентом рассказала, что не может найти работу уже четыре года. Она пояснила, что обращалась в разные инстанции, но не получила помощи.

Президент, отвечая на вопрос Штраховой, отметил, что региональным властям необходимо заняться вопросом безработицы местных жителей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Без участия США урегулировать конфликт на Донбассе будет очень сложно – Кравчук

25.05 / В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тыс. новых случаев COVID-19

15.05 / Венедиктова об отсутствии Козака в Украине: Пока нам ничего не мешает двигаться по делу

03.05 / Москвичам пообещали сильный ливень в ночь на 3 мая

18.05 / В РПЦ сравнили практику суррогатного материнства с рабством

06.04 / Испания решила попробовать четырехдневную рабочую неделю

10.06 / Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19

06.09 / Суперфиналисты «Лидеров России» назвали главные преимущества конкурса

20.07 / В РФ заявили о способности вакцины остановить вторую волну коронавируса

05.11 / Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика