Жительницу Тюменской области трудоустроили после жалобы Путину

Сообщившую о невозможности трудоустроиться в течение четырех лет на прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительницу Тюменской области Светлану Штрахову временно трудоустроили, сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Она с сентября 2017 года состоит на учете в центре занятости как безработная. Длительное время получала пособие по безработице, в 2020 году прошла профессиональное обучение по профессии «Секретарь». Ей неоднократно предлагались различные вакансии, которые ее не всегда устраивали. В 2021 году она, в рамках нашей областной программы по временному трудоустройству, трудоустроена в Молодежный информационно-деловой центр», – цитирует главу региона ТАСС.

По его словам, договор с женщиной продлевали три раза. Ей предлагают другие вакансии, соответствующие уровню образования и компетенции. «Хочу сказать, что на сегодняшний момент в Абатском районе 74 человека стоят на учете как безработные, при этом [имеется] 183 вакансии. Безусловно, мы будем, как и со всеми безработными проводить работу, можем предложить пройти переобучение по какой-то другой специальности», – указал Моор.

Напомним, жительница поселка Абатское Светлана Штрахова на прямой линии с президентом рассказала, что не может найти работу уже четыре года. Она пояснила, что обращалась в разные инстанции, но не получила помощи.

Президент, отвечая на вопрос Штраховой, отметил, что региональным властям необходимо заняться вопросом безработицы местных жителей.