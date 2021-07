Суэцкий канал договорился с владельцами Ever Given о сумме компенсации

Начальство Суэцкого канала договорилось с владельцем контейнеровоза Ever Given о компенсации в 540 млн долларов за блокировку водной артерии в марте, сообщают СМИ.

Стороны подписали «принципиальное соглашение», в него включен отказ сторон от каких-либо жалоб, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Arabiya.

Напомним, в марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given. Глава управления канала Усама Рабиа заявлял, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.