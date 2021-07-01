 

Суэцкий канал договорился с владельцами Ever Given о сумме компенсации

01.07.2021, 3:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начальство Суэцкого канала договорилось с владельцем контейнеровоза Ever Given о компенсации в 540 млн долларов за блокировку водной артерии в марте, сообщают СМИ.

Стороны подписали «принципиальное соглашение», в него включен отказ сторон от каких-либо жалоб, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Arabiya.

Напомним, в марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given. Глава управления канала Усама Рабиа заявлял, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / На ипотеку для многодетных выделят 5,5 млрд рублей

02.11 / Песков прокомментировал рост курса доллара

23.12 / Умер кинорежиссер Борис Бушмелев

11.03 / Более 70% выпущенных в 2021 году смартфонов получат искусственный интеллект

16.10 / В мире: Претенденты на Белый дом докатились до обвинений в слабоумии

22.03 / Euronews – жители Рио-де-Жанейро недовольны закрытием пляжей

24.05 / Минюст поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными

21.08 / Лайнер Boeing 737 MAX переименовали

21.04 / Путин и президент Кубы договорились укреплять стратегическое партнерство

24.01 / Украина вводит подготовительные курсы для абитуриентов со временно оккупированных территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика