Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

Глава государства заявил: “Я не поддерживаю

обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения”. Он отметил, что в законе от 1998 года есть общенациональный календарь прививок, которые являются обязательными для населения.

По словам Владимира Путина, в этот раздел вакцинация против коронавируса не попала. Также президент добавил, что вторая

составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема эпидемии власти имеют

право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Этим уже воспользовались власти десяти российских регионов.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что ограничительные меры в регионах направлены на

то, чтобы избежать локдауна. Также, по словам российского лидера, проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге связано с

обязательствами России по организации турнира.

Напомним, долгое время было известно, что президент нашей страны вакцинировался от COVID-19. При этом название препарата было неизвестно. Во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что привился вакциной “Спутник V”. По его словам, после введения второго компонента препарата его температура поднялась до 37,2, но уже на утро температура вернулась в норму – 36,6.