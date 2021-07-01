 

Володин: Работа над законопроектами не должна прерываться

01.07.2021, 3:42, Разное
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В рамках дополнительного заседания Совет Государственной Думы РФ парламентарии рассмотрел 49 законопроектов. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. Примечательно, что нормативно-правовые акты на рассмотрение направили также законодательные органы субъектов России.

“Состоялось дополнительное заседание Совета Государственной Думы, в ходе которого мы рассмотрели 49 законопроектов. Среди них 25 законодательных инициатив Правительства, 17 — депутатов и сенаторов, семь проектов подготовили региональные парламенты”, — отметил Володин. Он также подчеркнул, что работа над законопроектами не должна прерываться:

“Считаем, что работа над законопроектами не должна прерываться в летнее время, поэтому направили поступившие инициативы в регионы, Правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений”.

По мнению спикера Госдумы, данная инициатива позволит депутатам, избранным на парламентских выборах в сентябре 2021 года, сразу приступить к рассмотрению законопроектов.

“Это необходимо еще и потому, что значительная часть законопроектов относится к предмету совместного ведения и в соответствии с законодательством требует предварительного обсуждения в регионах. Это позволит избранным на выборах в сентябре депутатам сразу приступить к их рассмотрению”, — заключил Вячеслав Володин.



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